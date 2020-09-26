Участок Арбатско-Покровской линии столичного метро закрыт до 5 октября. Поезда не будут ходить от станции «Молодежная» до «Парка Победы». Это связано со строительством Большой кольцевой линии, сообщили в пресс-службе столичной подземки. Там призвали пассажиров пользоваться Филевской линией метро и МЦД.

Кроме того, в связи с закрытием участка линии метро будет ограничено движение автомобилей в районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово. Там будет обеспечен приоритетный

проезд для наземного городского транспорта.