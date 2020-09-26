В Таиланде прекращает действовать туристическая амнистия. С сегодняшнего дня иностранцы, которые застряли в стране из-за коронавируса и не продлили визы, могут быть арестованы.

Однако, россиян это не должно коснуться, сказал в интервью «Эху» Вице-президент российского союза туриндустрии, директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

Что касается тех, кто сейчас планирует поехать в Таиланд, карантин по прибытии в страну может быть сокращен до семи дней, сообщили власти Таиланда.