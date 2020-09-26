Китайская таможня обнаружила коронавирус на образцах импортируемых из России продуктов и их упаковке. В связи с этим власти страны приостановили на четыре недели прием импортных деклараций двух судов с российским грузом, сообщает РИА Новости. Отмечается, что корабли должны были доставить в Китай продукты рыбного промысла.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Чанчунь нашли коронавирус на упаковке замороженных морепродуктов, импортированной из России. Власти отследили всех, кто контактировал с упаковкой, и поместили их под медицинское наблюдение.