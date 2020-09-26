На камчатском руднике «Бараневский» произошел обвал. Погиб шахтер, выполнявший подземные работы на штольне «Южная», сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

Следователи выясняют обстоятельства гибели 54-летнего мужчины. Прокуратура намерена оценить соблюдение требований законодательства об охране труда на предприятии.