На камчатском руднике «Бараневский» произошел обвал. Погиб шахтер, выполнявший подземные работы на штольне «Южная», сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.
Следователи выясняют обстоятельства гибели 54-летнего мужчины. Прокуратура намерена оценить соблюдение требований законодательства об охране труда на предприятии.
На камчатском руднике «Бараневский» произошел обвал
На камчатском руднике «Бараневский» произошел обвал. Погиб шахтер, выполнявший подземные работы на штольне «Южная», сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.