В Европе вводят дополнительные ограничения из-за роста заражения коронавирусом

Вторая волна пандемии, которая совпала с приходом сезонных заболеваний, заставляет европейские страны пересматривать правила въезда иностранцев и постепенно возвращаться к уже подзабытым карантинным правилам. Нестандартное решение приняли власти Эстонии. Там с этой субботы запрещена ночная продажа алкоголя в барах, ресторанах и ночных клубах. Правительство связало резкое увеличение распространения covid-19 с вечеринками, которые редко обходятся без спиртного.

В этом же направлении рассуждают и в руководстве Франции. В прибрежном Марселе с этого дня все заведения общепита закрыты на две недели. Республиканский Минздрав анонсировал ограничения для десятков крупных французских городов. Там запретят скопление людей более 10 человек. Рестораны и кафе обяжут закрывать свои двери не позднее 10 вечера. Развлекательные и студенческие мероприятия и даже деловые конференции с понедельника будут вне закона.

Во Франции и других странах Европы ужесточается масочный режим.