В Хабаровске прошла очередная, уже 78 акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Она началась у здания краевого правительства на площади Ленина, затем люди, как обычно, пошли по главным улицам города. Протестующие скандировали лозунги в поддержку бывшего главы региона и критиковали действия властей. По оценкам мэрии число участников меньше, чем неделю назад. На сайте администрации говорится, что к полудню на площадь вышло около 500 человек. Оппозиция утверждает, что к началу шествия митингующих было не менее 2 тысяч, а по ходу их число возросло. Полиция сопровождала колонну, прося людей уйти с проезжей части и напоминая, что за подобные несанкционированные акции грозят административные штрафы, сообщает сайт DVHAB.ru. Автомобилисты поддерживали протестующих звуками клаксонов. Пройдя по улицам города, митингующие вернулись с плакатами и баннерами к крыльцу краевого правительства. Сейчас люди уже расходятся, митинг постепенно завершается.

Накануне массового шествия впервые за полгода состоялось расширенное заседание правительства края. На нем врио губернатора Михаил Дегтярев высказал недовольство по поводу того, что два месяца в Хабаровске наблюдаются помехи участникам дорожного движения, перекрытие дорог и сигналы водителей. Дегтярев назвал это все грубейшими нарушениями и призвал правоохранительные органы навести порядок в городе и других населенных пунктах. При этом он подчеркнул, что говорит про порядок на дорогах.