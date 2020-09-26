Вода в реке Амур из-за паводка поднялась до опасного уровня 658 см около города Комсомольск-на-Амуре

За сутки подъем составил 6 см, пойму подтопило на 3,5 м, говорится на сайте главного управления МЧС по Хабаровскому краю. Чтобы предотвратить неблагоприятные последствия сотрудники ведомства вместе с добровольцами начали возводить защитные насыпи. В Комсомольском городском округе из-за паводка пострадали 138 дачных участков и 47 многоквартирных домов. В Хабаровске и его округе в зоне подтопления оказались 7 жилых домов, 137 приусадебных участка и 7 участков дорог.