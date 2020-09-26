Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден упрекнул Дональда Трампа за молчание по поводу ситуации в Белоруссии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден упрекнул действующего главу государства Дональда Трампа за молчание по поводу ситуации в Белоруссии. «Президент отказывается высказаться против действий [Александра] Лукашенко или предложить свою поддержку продемократическому движению», — заявил Байден, назвав белорусского лидера диктатором. По словам Байдена, глава Белоруссии «в страхе скрывается от собственных граждан и отказывается принять волю народа». Эти действия — признак слабости, считает он. Демократ, как передает Рейтер, счел фиктивной церемонию инаугурации Лукашенко, которая прошла 23 сентября в закрытом режиме. Он отметил, что поддерживает мирные акции протеста в республике и считает необходимым провести новые выборы.