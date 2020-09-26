Украинское следствие обратилось за помощью к свидетелям авиакатастрофы в Харьковской области

Государственное бюро расследований просит всех, у кого есть фото, запись с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места происшествия, присылать свои контактные данные. Следователи намерены приобщить эти материалы к уголовному производству, сообщили в пресс-службе ведомства.

Минувшим вечером при заходе на посадку потерял управляемость и разбился военный самолет Ан-20. На борту находились 27 человек, в том числе курсанты Харьковского университета Воздушных сил.

По предварительной информации, погибли 25 человек. Двое госпитализированы в тяжелом состоянии.