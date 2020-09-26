Движение машин в центре Москвы будет сегодня ограничено из-за парада мотоциклистов

Байкеры таким образом закроют сезон. Закрытие мотосезона в московской мэрии называют одним из важнейших событий в жизни мотоциклистов. Возможно, поэтому власти оказывают байкеров все возможное содействие. С 10 начнется сбор колонны на проспекте Сахарова. В полдень мотоциклисты в сопровождении ГАИ двинутся по внешней стороне Садового кольца в сторону Парка Горького. Финиширует парад в парке Музеон, где для байкеров организуют стоянку.

Праздник на этом не завершится. В парке Горького состоятся показательные выступления спортсменов из ГИБДД и МЧС. Гостям покажут достижения мотопромышленности. На территории будут установлены различные стенды, в том числе для детей. Мосгортранс расскажет о собственной мотошколе. Среди участников фестиваля обещают даже разыграть мотоцикл Harley-Davidson.

Мотосезон завершают сегодня и в Твери. Во многих городах подобные мероприятия уже состоялись.