В Таиланде сегодня заканчивается визовая амнистия для туристов

Иностранцам может грозить тюрьма в случае нарушении правил пребывания в королевстве.

Власти Таиланда трижды за полгода продлевали визовую амнистию для иностранцев. Путешественники, которым не удавалось покинуть страну из-за коронавируса, могли там легально находиться. Однако с этого дня такая мера действовать больше не будет. Тем, кто не продлил визы, грозит арест, иммиграционная тюрьма и депортация с внесением в черные списки, предупредили власти. Длительное время путешественники, к которым возникли претензии, не смогут посещать королевство. К примеру, если иностранец нелегально провёл в Таиланде больше года, он не сможет въехать туда в течение трех лет. В случае если период просрочки превышает 10 лет, нарушитель пожизненно попадает в черный список, отмечает агентство ТАСС. В Таиланде по оценкам властей остаются около 150-ти тысяч иностранцев, легальные сроки пребывания которых в стране давно закончились. Из них не менее 30-ти тысяч россиян с туристическими визами.

Таиланд в марте ужесточил правила выдачи виз для граждан почти 20-ти стран, включая россиян. Это сделали из-за коронавируса. Если раньше туристы могли оформить визу по прибытии, теперь им необходимо обращаться за ней в посольство Таиланда.