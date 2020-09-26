В Харьковской области сегодня объявлен траур по погибшим при крушении военного самолета

Согласно последним данным, жертвами трагедии стали 25 человек. Двое курсантов, как сообщил губернатор Алексей Кучер, спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела. Сегодня на место прибудет президент Владимир Зеленский. Он призвал провести тщательное расследование случившегося.

Ан-26 разбился накануне вечером во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку. На борту находилось 27 человек, среди которых были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Возбуждено уголовное дело. В качестве предварительных версий рассматривается неисправность двигателя и ошибка экипажа.

По информации интернет-издания «Страна», самолет 1977 года выпуска был в числе тех, на ремонт которых в конце июля командование Воздушных сил заключило контракт с заводом «Антонов».