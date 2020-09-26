Экипаж МКС изолируют до понедельника в российском сегменте для поиска источника утечки кислорода

«Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди будут доступны модули «Заря», «Звезда», «Поиск», грузовой корабль «Прогресс МС» и пилотируемый «Союз МС»», — сообщает «Роскосмос». Там пояснили, что во время работы космонавты будут передавать оперативную информацию о состоянии атмосферы российскому и американскому центрам управления полетами. Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Через несколько дней гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил «Интерфаксу», что она незначительная и «еле-еле уловима приборами». По его словам, причина может быть связана с микрометеоритами или стыками модулей на американском сегменте.

