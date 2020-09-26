Великобритания на треть увеличит финансирование Всемирной организации здравоохранения

В течение следующих четырех лет Королевство выделит на это 340 миллионов фунтов стерлингов. Об этом, как пишет издание The Telegraph, сообщит во время выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН премьер-министр страны Борис Джонсон. Таким образом планируется компенсировать действия президента США Дональда Трампа, который решил выйти из ВОЗ и остановить ее финансирование.
2020-09-26T06:32:50+03:00
2020-09-26T06:32:50+03:00
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06:32, 26 сентября 2020
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Было, почти удивление, что нашелся чиновник, даже группа чиновников, даже целая мэрия города, которым вроде как не всё равно, что будет с жителями города, а потом оказалось, что этим людям не всё равно ровно до того момента, пока и начальство не даст пенделя и не скажет им, что есть вещи поважнее — какое-нибудь голосование или парад…