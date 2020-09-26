Великобритания на треть увеличит финансирование Всемирной организации здравоохранения

В течение следующих четырех лет Королевство выделит на это 340 миллионов фунтов стерлингов. Об этом, как пишет издание The Telegraph, сообщит во время выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН премьер-министр страны Борис Джонсон. Таким образом планируется компенсировать действия президента США Дональда Трампа, который решил выйти из ВОЗ и остановить ее финансирование.