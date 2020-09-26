В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Сегодня исполняется ровно два года, как жители края выбрали его на этот пост. И сегодня уже 78 день протеста. Как и все прошлые субботы в течение почти трех месяцев люди вновь собрались в полдень по местному времени на площади Ленина. По оценкам мэрии число участников меньше, чем неделю назад. На сайте администрации говорится о 500 человек. Оценка представителей оппозиции отличается. По их мнению, к моменту начала шествия митингующих было не менее 2 тысяч. Протестующие устроили шествие по центральным улицам, скандируя лозунги в поддержку Фургала и критикой действий властей. Они несут флаги, шары с символикой края, плакаты и транспаранты с изображением бывшего губернатора. По ходу шествия число участников растет, сообщает сайт DVHAB.ru. Автомобилисты поддерживают участников акции звуками клаксонов.
2020-09-26T06:31:47+03:00
2020-09-26T06:31:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2715249-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:31, 26 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Было, почти удивление, что нашелся чиновник, даже группа чиновников, даже целая мэрия города, которым вроде как не всё равно, что будет с жителями города, а потом оказалось, что этим людям не всё равно ровно до того момента, пока и начальство не даст пенделя и не скажет им, что есть вещи поважнее — какое-нибудь голосование или парад…