В Москве сегодня пройдет фестиваль финансовой грамотности. Из-за пандемии его устроят в интернете

Фестиваль проведут с целью научить людей правильно обращаться с деньгами. Пользователям расскажут о тонкостях планирования личного и семейного бюджетов, налогах, защите прав на финансовом рынке. Предусмотрены обучающие вебинары, лекции и мастер-классы, на которых эксперты помогут разобраться с налоговыми вычетами, а ещё расскажут, как открыть собственное дело и стать предпринимателем. Для участников фестиваля организаторы подготовили веб-квесты и олимпиады по основам предпринимательства. Отдельная программа ждет пожилых москвичей. На специальных тренингах они узнают, как избежать уловок мошенников и защитить свои средства на карте от краж. Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры столичные власти проводят уже четвёртый год подряд, в нынешнем из-за коронавируса его перенесли в интернет.

Фестиваль устраивают столичные департаменты образования и науки и финансов, а также Центробанк.