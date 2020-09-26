Вчерашнее нападение на людей в Париже будет расследоваться как теракт

Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Кастекс связывает произошедшее с расследованием дела о нападении на журналистов издания «Шарли Эбдо» в 2015 году

Накануне вооруженный ножом мужчина напал на людей неподалеку от бывшей редакции французского журнала «Шарли Эбдо». Пострадавших оперативно доставили в медучреждения. В настоящее время их жизням ничто не угрожает.

Задержан 18-летний пакистанец. Согласно сведениям полиции, он уже признался в содеянном. Также сообщается о задержании его возможного 33-летнего сообщника. Кроме того, вечером стало известно о задержании еще пятерых подозреваемых.

