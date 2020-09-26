Кандидат в президенты США Джо Байден пригрозил России последствиями за вмешательство во внутренние дела страны

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пригрозил России последствиями за вмешательство во внутренние дела страны. Об этом сообщает телеканал NBC. Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в этом году, но не трогает инфраструктуру. При этом никаких доказательств он не привел. Москва категорически отрицает какое-либо вмешательство.