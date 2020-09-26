Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба увидел серьезные риски для страны в укреплении сотрудничества Белоруссии и России. По его мнению, Александр Лукашенко сделал свой выбор в пользу Москвы, и в соответствии с этим Киев формирует свое отношение к нему. Выступая в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» министр выразил сожаление, что белорусский президент отказался от международного посредничества в вопросе урегулирования политического кризиса в стране. Ранее Кулеба также заявил, что церемония инаугурации Лукашенко, которая прошла 23 сентября, не означает его признания легитимным президентом Белоруссии.