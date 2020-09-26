Российская Военно-воздушная академия имени Жуковского выразила соболезнование в связи с крушением Ан-26 под Харьковом

Курсанты и летчики российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 под Харьковом. Начальник учебного заведения Геннадий Зибров отметил, что «небо никого не разделяет на своих и чужих».

Военный самолет разбился накануне вечером в 2 км от аэропорта города Чугуев во время учебно-тренировочного полета. На борту находились 27 человек, в том числе курсанты Харьковского университета ВВС Украины. По данным Генпрокуратуры погибли 25 человек. Точная причина аварии неизвестна. Предполагается, что это могла быть неисправность двигателя или ошибка экипажа. Возбуждено уголовное дело. В Харьковской области сегодня объявлен траур.