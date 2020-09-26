Интернет-издание Tut.by может лишиться статуса СМИ. Министерство информации Белоруссии через суд потребовало прекратить его выпуск. Заседание по иску пройдет 8 октября в суде Минска. Поводом стали вынесенные ранее предупреждения, в том числе за материалы о проведении выборов в Белоруссии и деле о массовых беспорядках в отношении редактора издания. Tut.by отмечает, что в случае лишения статуса СМИ, все равно сможет продолжить работу, но журналисты лишатся ряда преимуществ, таких как, возможность присутствовать на законных основаниях в районах вооруженных конфликтов, чрезвычайных ситуаций и на массовых мероприятиях и передавать оттуда информацию.