Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ утверждает, что Токио и Москва были максимально близки к заключению мирного договора в 2018 году. Некоторые детали переговоров с президентом Владимиром Путиным он раскрыл в интервью деловой газете «Никкэй». По словам Абэ, во время встречи в Сингапуре он почувствовал, что у российского лидера есть реальная готовность решить эту проблему. Говоря о причинах, которые в итоге помешали этого добиться, Абэ назвал «обострение отношений между Россией и США» после украинских событий. Японские СМИ ранее сообщали, что главы государств в ходе переговоров обсуждали передачу Японии двух из четырех Курильских островов. Официально эта информация не подтверждалась.