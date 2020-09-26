Российский МИД допустил, что отравление Алексея Навального было «постановкой». На это, по мнению ведомства, указывают, цитирую: «оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию», а также «подключение к ситуации высшего военно-политического руководства [Германии], чьим «гостем» был объявлен указанный «пациент»», конец цитаты. На сайте МИДа также говорится, что «действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов», не является ли это «очередной постановкой на тему мистического применения химического оружия», но теперь не в Сирии и Великобритании, а в России.