ЦСКА продал все доступные билеты на матч с Локомотивом в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Дополнительных поступлений не ожидается, на игру можно будет попасть лишь в случае аренды VIP-ложи. Об этом сообщает в Instagram пресс-служба армейцев. Матч пройдет 27 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». Начало в 19 часов.
2020-09-26T03:07:16+03:00
2020-09-26T03:07:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2715217-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:07, 26 сентября 2020
Загрузка комментариев...