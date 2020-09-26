ЦСКА продал все доступные билеты на матч с Локомотивом в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Дополнительных поступлений не ожидается, на игру можно будет попасть лишь в случае аренды VIP-ложи. Об этом сообщает в Instagram пресс-служба армейцев. Матч пройдет 27 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». Начало в 19 часов.