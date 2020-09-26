Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении» в этом году. Победительницей национального отбора стала одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга. Она исполнит композицию «Мой новый день». Как сообщает ТАСС со ссылкой на Академию Игоря Крутого, которая организовала отбор, решение принято по итогам голосования жюри и интернет-зрителей. Для Феськовой это была уже вторая попытка попасть на «Евровидение», она пробовала свои силы и в прошлом году. Всего за право представлять страну на международном песенном конкурсе боролись 11 участников. Смотр пройдет 29 ноября. Из-за пандемии коронавируса он состоится в формате телемоста. В финале выступят представители 13 стран.