В Саратове построили для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья дом с шатающимися стенами. Об этом сообщила в Тelegram-канале региональная прокуратура. В ходе проверки выяснилось, что часть панелей-перегородок не была уплотнена цементно-песчаным раствором, в связи с чем они были неустойчивыми. Кроме того, частично отсутствовали предусмотренные проектом ограждения строительной площадки и проемов лифтовых шахт выше второго этажа во всех подъездах здания. В результате вмешательства надзорного органа нарушения были устранены. Подрядчик оштрафован на 430 тысяч рублей. Агентство РИА Новости уточняет, что ранее данная организация уже привлекалась к ответственности за некачественное строительство.
2020-09-26T03:06:01+03:00
2020-09-26T03:06:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 26 сентября 2020
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