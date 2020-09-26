В Саратове построили для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья дом с шатающимися стенами. Об этом сообщила в Тelegram-канале региональная прокуратура. В ходе проверки выяснилось, что часть панелей-перегородок не была уплотнена цементно-песчаным раствором, в связи с чем они были неустойчивыми. Кроме того, частично отсутствовали предусмотренные проектом ограждения строительной площадки и проемов лифтовых шахт выше второго этажа во всех подъездах здания. В результате вмешательства надзорного органа нарушения были устранены. Подрядчик оштрафован на 430 тысяч рублей. Агентство РИА Новости уточняет, что ранее данная организация уже привлекалась к ответственности за некачественное строительство.