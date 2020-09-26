Возможной причиной крушения Ан-26 под Харьковом мог стать отказ двигателя. Об этом сообщает интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Минобороны. Отмечается, что пилот незадолго до катастрофы по рации сообщил о проблемах у воздушного судна. Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что номер разбившегося борта был в числе девяти, на ремонт которых командование Военно-воздушных сил Украины заключило контракт с заводом «Антонов». Об этом сообщалось в июле. Самолету было 43 года. Предполагалось, что ремонт продлит срок его эксплуатации еще на два года. Согласно документам, закончить его планировали к 1 октября. Был ли самолет в стадии ремонта на момент катастрофы, неизвестно, подчеркивает издание. Ан-26 разбился на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего загорелся. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил. По предварительным данным, погибли 25 человека, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.