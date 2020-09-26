Винзавод в Испании затопило вином. ЧП произошло в поселке Вильямалеа. По данным местных СМИ, всего вытекло 50 тысяч литров алкогольного напитка. На видео в YouTube видно, как поток красной жидкости хлещет из поврежденного металлического хранилища и разливается на большой территории. О пострадавших не сообщается.
2020-09-26T02:11:19+03:00
2020-09-26T02:11:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 26 сентября 2020
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