Винзавод в Испании затопило вином. ЧП произошло в поселке Вильямалеа. По данным местных СМИ, всего вытекло 50 тысяч литров алкогольного напитка. На видео в YouTube видно, как поток красной жидкости хлещет из поврежденного металлического хранилища и разливается на большой территории. О пострадавших не сообщается.