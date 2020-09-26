Новый премьер Японии Ёсихидэ Суга готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выразил готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. Выступая с видеообращением на Генассамблее ООН, глава правительства подчеркнул, что Токио настроен на полноценную нормализацию отношений с Пхеньяном через всестороннее решение серьезных двусторонних проблем. Таких, как похищения японских граждан северокорейской разведкой, ракетно-ядерная программа КНДР и урегулирование вопросов печального прошлого. Суга также выразил уверенность в том, что установление конструктивных отношений между странами, (которые, напомню, не поддерживают официальных дипломатических связей), будет способствовать не только их интересам, но и внесет огромный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе. О готовности встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий неоднократно заявлял предшественник Суги Синдзо Абэ, однако их встреча так и не состоялась.