В Ереване арестован глава оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. Его обвиняют в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года. Он счел это политическим заказом. Его защита намерена обжаловать это решение, передает издание Aysor. Сторонники депутата встретили его у здания СНБ аплодисментами, скандируя его имя и требуя отставки премьера Никола Пашиняна, сообщает Sputnik-Armenia.

Царукян — один из самых богатых людей Республики. Он возглавляет «Процветающую Армению», которая занимает почти четверть мест в парламенте, с 2004 года. За это время его партия была как оппозиционной, так и входила в альянс с правившей до 2018 года Республиканской партией. С начала пандемии коронавируса политик критиковал правительство Пашиняна за недостаточные меры по борьбе с заболеванием. В начале июня он также обвинил премьера в невыполнении обещаний, с которыми тот пришел к власти двумя годами ранее. Пашинян обвинения отверг.