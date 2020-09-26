Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель выразил соболезнования Украине в связи с катастрофой Ан-26

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил соболезнования руководству Украины в связи с катастрофой военно-транспортного самолета в Харьковской области. Соответствующее заявление опубликовано в его «Твиттере». Как сообщило Минобороны Украины, Ан-26 разбился при заходе на посадку в ходе учебно-тренировочного полета. На борту находились 27 человек, среди которых курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По предварительным данным, 25 человек погибли, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту аварии возбуждено уголовное дело.