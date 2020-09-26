Рубль обновил многомесячные минимумы. Курс евро минувшим вечером поднялся выше 91 рубля — впервые с февраля 2016 года, доллар превысил 78 рублей — впервые с начала апреля.

Как отмечают эксперты, на ситуацию влиет совокупность негативных факторов. Инвесторы выходят из рисковых активов на опасениях за темпы восстановления мировой экономики в условиях второй волны коронавируса. Давление на рубль оказывают активные покупки доллара на Forex, снижение цен на нефть, завершение пика налогового периода сентября, а также риск новых санкций.