Сбербанк выплатит акционерам рекордные для России дивиденды. До 5 октября держатели ценных бумаг получат за прошлый год более 422 миллиардов рублей – почти по 19 рублей на одну акцию. Такое решение принято по итогам годового собрания акционеров. Для сравнения, годом ранее Сбербанк выплатил акционерам 361 миллиард. Размер выплат соответствует 50% чистой прибыли банка за прошлый год. РБК отмечает, что половину от всех дивидендов получит государство, которое в апреле выкупило контрольный пакет акций банка.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что «за всю историю ни одна компания России не выплачивала такую сумму дивидендов». Предыдущий рекорд принадлежит «Газпрому» — 383 миллиарда.