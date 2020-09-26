Сыну бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова предъявлено обвинение в смертельном ДТП

Сыну бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова предъявлено обвинение в ДТП с тремя автомобилями, в котором погиб человек. Следователи ходатайствуют перед судом об избрании ему меры пресечения. По предварительным данным, в ночь на 18 сентября Volkswagen, за рулем которого находился Максим Резунов, врезался в стоящую впереди Toyota. От удара машину отбросило на другой автомобиль, Mitsubishi, двигающийся по встречной полосе. В результате водитель Toyota умер в больнице. У пассажирки Mitsubishi диагностирован перелом носа. По информации СМИ, в момент ДТП Резунов-младший был нетрезв и отказался проходить медосвидетельствование. Его отец после этого подал в отставку. «Чтобы никто не говорил, что как-то оказывается давление на следствие», — пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона.