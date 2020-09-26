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01:07, 26 сентября 2020

Число погибших при крушении самолета Ан-26 под Харьковом возросло до 25

Число погибших при крушении самолета Ан-26 под Харьковом возросло до 25. Ранее было известно о 22 жертвах. Два человека выжили. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Поиски остальных продолжаются, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора страны. Согласно уточненной информации, на борту находились 27 человек, а не 28, как сообщалось ранее. Это курсанты Харьковского университета ВВС Украины и члены экипажа. «Одного курсанта не допустили к выполнению полета», — пояснили в Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По факту падения военного самолета возбуждено уголовное дело.



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