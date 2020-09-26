Вакцинацию от гриппа для части россиян хотят сделать обязательной. Речь идет о госслужащих и сотрудниках правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Министерства здравоохранения. Согласно документу, такая мера предлагается в связи с пандемией коронавируса, чтобы предотвратить массовую заболеваемость острыми вирусными инфекциями.
2020-09-26T01:06:38+03:00
2020-09-26T01:06:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 26 сентября 2020
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