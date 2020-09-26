В Москве скончались еще 17 человек с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель с конца июля. Всего за время пандемии в столице умерли 5 146 человек с подтвержденным COVID-19, сообщает оперативный штаб. Число новых случаев заражения тоже стремительно растет. В четверг этот показатель преодолел отметку в тысячу человек, а накануне 1,5 тысячи. Всего в Москве зарегистрировано почти 282 тысячи случаев коронавируса, подавляющее большинство из них (почти 243 тысячи) вылечились.

Мэр Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве усложняется. Помимо выявляемости, происходит и серьезный рост госпитализаций. Градоначальник рекомендовал столичным работодателям вновь вернуть сотрудников на удаленку. Помимо этого он попросил «обеспечить строгое соблюдение» санитарных мер на рабочих местах.