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Эксклюзив Эха 00:04, 26 сентября 2020

В Москве зафиксировали суточный максимум смертей от коронавируса с конца июля

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в столице скончались 17 пациентов. Последние два месяца эта цифра держалась ниже 16 человек. Всего с начала эпидемии в Москве от COVID-19 умерли 5 129 человек. Накануне в столице был зафиксирован всплеск заболеваемости, в 1,5 раза до 1,5 тысяч в сутки. Ситуация с заболеваемостью коронавируса была предсказуема, такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал музыкант Андрей Макаревич. Он надеется, что вторая волна коронавируса пройдет быстрее, чем первая.



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