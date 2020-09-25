Власти Германии объявили Чехию, Люксембург и часть Австрии зонами риска из-за коронавируса

Их внесли в список территорий с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за роста числа инфицированных. Об этом объявили представители Института Роберта Коха. В список мест, куда Берлин не советует ездить своим гражданам, включают районы, где на 100 тыс. человек приходится 50 случаев инфицирования в течение недели. Из 27 государств ЕС в нем оказались уже 15.