Следователи в Брянске предъявили обвинение сыну бывшего вице-губернатора Максиму Резунову

Он проходит по уголовному делу как предполагаемый виновник ДТП с тремя автомобилями, в котором погиб один человек. Авария произошла в конце прошлой недели. Иномарка, за рулем которой был Резунов, врезалась в стоящий впереди автомобиль. Тот от удара отбросило на машину, которая ехала во встречном направлении, передает агентство ТАСС. Через несколько дней вице-губернатор Брянской области Александр Резунов принял решение уйти в отставку. Он объяснил, что не хочет давать почву для слухов о возможном давлении на следствие.