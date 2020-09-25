Суд в Минске приговорил к 12 суткам ареста журналистов польского телеканала «Белсат» Д.Гончаренко и А.Любенчука

Суд в Минске приговорил к 12 суткам ареста журналистов польского телеканала «Белсат» Дениса Гончаренко и Александра Любенчука. Они также оштрафованы по обвинению в неповиновении милиции и нарушении закона о СМИ, передает агентство «Интерфакс». Журналистов задержали накануне возле следственного изолятора на улице Окрестина в Минске. Они встречали свох коллег, которые отсидели 11 суток административного ареста – фотографов Владимира Гридина и Александра Васюковича. В Белоруссии уже почти два месяца не стихают протесты, участники которых обвиняют власти в фальсификации президентских выборов и требуют отставки Александра Лукашенко.

