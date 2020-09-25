Жалобы на приговор по делу «Седьмой студии» поступило в Мосгорсуд

Ранее о планах подавать апелляции объявили вес фигуранты кроме режиссера Кирилла Серебренникова. Государственное обвинение, как передает агентство «Интерфакс», приговор обжаловать не стало. Мещанский суд Москвы в конце июня приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и оштрафовал на 800 000 рублей по обвинению в мошенничестве. Бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский получил два года условно со штрафом в 300 000 рублей, экс-гендиректор Юрий Итин — три года условно со штрафом в 200 000 рублей. Бывший руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры, ныне директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум была признана виновной в халатности, оштрафована на 100 000 рублей и освобождена от наказания за сроком давности. Никто из фигурантов этого дела вины не признал.

