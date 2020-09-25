Военно-транспортный самолет разбился в Харьковской области на северо-востоке Украины

По последним данным жертвами катастрофы Ан-26 стали 22 человека. Сообщается также о нескольких выживших. Всего на борту находились около 30 человек. Самолет выполнял учебный полет, на нем летели курсанты, говорят в МВД Украины. Президент страны Владимир Зеленский уже объявил, что намерен завтра приехать в Харьков. Власти Украины создают комиссию для расследования обстоятельств катастрофы.