Военно-транспортный самолет разбился в Харьковской области на северо-востоке Украины

По последним данным жертвами катастрофы Ан-26 стали 22 человека. Сообщается также о нескольких выживших. Всего на борту находились около 30 человек. Самолет выполнял учебный полет, на нем летели курсанты, говорят в МВД Украины. Президент страны Владимир Зеленский уже объявил, что намерен завтра приехать в Харьков. Власти Украины создают комиссию для расследования обстоятельств катастрофы.
2020-09-25T23:02:37+03:00
2020-09-25T23:02:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 25 сентября 2020
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