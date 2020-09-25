Алексей Навальный поблагодарил пилотов, которые посадили самолет в Омске, когда политику стало плохо

Также он выразил благодарность сотрудникам медицинской службы, которые встречали его в аэропорту и вкололи ему атропин. Навальный написал сегодня в своем инстаграме, что эти люди, имён которых он не знает, «сыграли ключевую роль в его судьбе».
2020-09-25T22:34:23+03:00
2020-09-25T22:34:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:34, 25 сентября 2020
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