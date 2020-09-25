Власти Москвы не планируют штрафовать пожилых людей за выход из дома

Как написал на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин, выходить из дома со следующей недели для пожилых не является нарушением. Мэр напомнил, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. И при отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать. Собянин также заверил, что столичная администрация не собирается блокировать социальные карты москвичей старше 65 лет. Ранее мэр попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями со следующего понедельника перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Это связано с ситуацией вокруг распространения коронавируса.



