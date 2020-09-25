Всемирный экономический форум в следующем году пройдет не в Давосе

Об этом говорится в письме президента форума Клауса Шваба, которое публикует газета Davoser Zeitung. Он заверил, что через год, в 2022-м, мероприятие вернется в Давос. Но при этом организаторы собираются сократить его посещаемость и попросить участников воздержаться от мероприятий за пределами конференц-центра. По данным Davoser Zeitung, среди площадок для проведения форума в следующем году рассматриваются города Лугано, Бюргеншток, а также крупный деловой и жилой центр The Circle, расположенный рядом с аэропортом Цюриха. Ранее его из-за ситуации с коронавирусом перенесли на начало лета будущего года.

