Не менее 20 человек стали жертвами крушения военно-транспортного самолета в Харьковской области

Об этом говорят в МВД Украины. Воздушное судно Ан-26 упало возле города Чугуева к юго-востоку от Харькова. По уточненным данным ведомства, на борту находились 28 человек, в том числе 7 членов экипажа. Сообщается, что с места падения самолета в больницу увезли несколько человек.