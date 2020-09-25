Не менее 20 человек стали жертвами крушения военно-транспортного самолета в Харьковской области

Об этом говорят в МВД Украины. Воздушное судно Ан-26 упало возле города Чугуева к юго-востоку от Харькова. По уточненным данным ведомства, на борту находились 28 человек, в том числе 7 членов экипажа. Сообщается, что с места падения самолета в больницу увезли несколько человек.
2020-09-25T22:33:21+03:00
2020-09-25T22:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 25 сентября 2020
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