Евро на Московской бирже этим вечером достиг максимальной за 4,5 года отметки – 91 рубля

Доллар подорожал до 78, впервые с начала апреля. Выделить одну причину роста курса иностранных валют, и в первую очередь доллара сложно, — считает экономист Андрей Нечаев.

По мнению Нечаева, рано или поздно точно станет известным, какими будут санкции. И только после этого можно будет понять, насколько долгосрочной будет тенденция падения курса рубля.

На этом фоне в России ускорился рост случаев заболевания коронавирусом. Сегодня впервые с лета эта цифра превысила 7 тысяч. Предсказуемой назвал такую ситуацию в эфире «Эха Москвы» считает музыкант Андрей Макаревич.

Макаревич надеется, что вторая волна коронавируса пройдет быстрее, чем первая.