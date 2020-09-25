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22:05, 25 сентября 2020

Постпредство ФРГ в ОЗХО в течение 10 дней ответит на ноту РФ по делу Алексея Навального

Пресс-секретарь правительства ФРГ подтвердила получение российской ноты 24 сентября. Представительство Германии в ОЗХО ответит на нее в соответствии с правилами и сроками международной Конвенции о запрещении химического оружия. В ноте содержится требование выдачи информации и доказательств об отравлении Навального боевым нервно-паралитическим ядом из группы «Новичок».

Правительство ФРГ не подтвердило информацию о том, что ответ будет содержать точные сведения о найденном веществе. Официальная представительница Ангелы Меркель еще раз подчеркнула, что Россия сама обладает всем необходимым, чтобы проводить свое расследование. Ранее специальный институт бундесвера без сомнения доказал присутствие «Новичка» в крови Навального, что было подтверждено независимыми лабораториями Швеции и Франции.

Пресс-секретарь МИД ФРГ отметила, что Берлин обратился в ОЗХО за технической поддержкой согласно ее законодательным документам, поскольку речь идет не о двусторонней, а о международной проблеме. Такой же путь может выбрать и Российская Федерация, подчеркнула представительница дипведомства Германии. Правительство ФРГ оповестило российские власти о своей оценке происшествия 2 сентября. Однако речь идет об отравлении гражданина России на ее территории. Поэтому Германия уже несколько недель обращается к Москве с призывом начать расследование, подчеркнула представительница МИД ФРГ.

Между тем немецкие СМИ сообщили, что Алексей Навальный собирается пребывать в Германии до окончания реабилитации. В настоящее время он находится под охраной берлинской полиции.



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