В российском МИДе предположили, что ситуация с политиком Алексеем Навальным могла быть постановкой

Оппозиционера в конце августа госпитализировали в Германию, где в его организме обнаружили следы отравляющего вещества «Новичок».

Действия Германии в ситуации с Алексеем Навальным были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов – в частности не постановка ли это на тему мистического применения химического оружия, говорится в заявлении МИДа. Там поясняется, что на эту мысль наталкивает ряд обстоятельств: скорость реакции немецких властей, подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, обнаружение яда и так далее. Все это — составляющие плана по политизации этого инцидента с понятной целью — обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, считают в МИДе. Вопросы у дипведомства возникли и по поводу того, как вышло, что никто из соратников Навального не пострадал. В министерстве подчеркнули, что сейчас Германия вопреки своим международным обязательствам противодействует проводимой в России доследственной проверке по данному инциденту. А действия Организации по запрещению химоружия, привлеченной Берлином, обличают предвзятость и ангажированность ОЗХО.

Российские эксперты утверждают, что не обнаружили следов отравляющих веществ, поэтому в России уголовное дело не возбуждено. Немецкая сторона направила пробы в ОЗХО — экспертиза организации позволила бы начать расследование на межлународном уровне.